В Беларуси заявили, что достигли плато по коронавирусу

В Минздраве страны заявили, что избежали пикообразного роста заболеваемости и на протяжении эпидемии прирост был равномерным.

В Беларуси считают, что находятся на плато коронавируса

Беларусь в последнее время вышла на плато по заражению коронавирусом. Об этом в четверг, 14 мая, сообщила замминистра здравоохранения страны Елена Богдан в эфире телеканала СТВ.

По ее словам, в среднем в Беларуси ежедневно число положительных тестов на COVID-19 составляет 8,7-9,7% от общего количества проведенных исследований.

"И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся", - сказала Богдан.

Она также отметила, что стране удалось избежать пикообразного роста заболеваемости и на протяжении всего периода распространения эпидемии прирост был равномерным.

По словам Богдан, в стране следуют стратегии, при которой на COVID-19 тестируют контактные лица зараженных. При этом по числу проводимых тестов на миллион населения Белоруссия не уступает США, Великобритании и Канаде, а среди стран СНГ занимает второе место после России, указала Богдан.

Напомним, в Беларуси не вводили карантин из-за коронавируса, а 9 мая там даже провели военный парад. При этом Беларусь – среди лидеров в Европе по распространению COVID-19. По количеству инфицированных коронавирусом на один миллион населения Беларусь опережает соседние страны.

По последним данным, в Беларуси коронавирусом заразились почти 27 тысяч человек. Из них 151 умерли и 8 168 выздоровели.

Несколькими днями ранее Лукашенко заявил, что другие страны используют метод Беларуси в борьбе с COVID-19.

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