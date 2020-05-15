Несколько стран ЕС пожаловались на некачественные китайские маски

Евросоюз централизованно закупил десять миллионов масок. Польша и Нидерланды заявили об их непригодности.

В ЕС возник скандал из-за крупной партии китайских защитных масок, которые оказались некачественными. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает ТСН.

Отмечается, что Брюссель централизованно закупил десять миллионов штук масок. Часть из них уже успели отправить разным странам.

Вскоре в Польше и Нидерландах пожаловались, что товар не соответствует европейским стандартам и для использования в больницах, зонах высочайшего риска, не подходит.

Еврокомиссия попросила все страны, где получили маски, проверить их. Поставку масок из Китая временно остановили.

Ранее сообщалось, что Испания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус. Экспресс-тесты на коронавирус оказались ненадежными. Позже Турция также отказалась от китайских экспресс-тестов.

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