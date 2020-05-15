Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Несколько стран ЕС пожаловались на некачественные китайские маски

Комментариев: 2
Евросоюз централизованно закупил десять миллионов масок. Польша и Нидерланды заявили об их непригодности.
В ЕС забраковали китайские маски
В ЕС забраковали китайские маски
rezerv.gov.ua

В ЕС возник скандал из-за крупной партии китайских защитных масок, которые оказались некачественными. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает ТСН.

Отмечается, что Брюссель централизованно закупил десять миллионов штук масок. Часть из них уже успели отправить разным странам.

Вскоре в Польше и Нидерландах пожаловались, что товар не соответствует европейским стандартам и для использования в больницах, зонах высочайшего риска, не подходит.

Еврокомиссия попросила все страны, где получили маски, проверить их. Поставку масок из Китая временно остановили.

Ранее сообщалось, что Испания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус. Экспресс-тесты на коронавирус оказались ненадежными. Позже Турция также отказалась от китайских экспресс-тестов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Китай, скандал, маски, закупка, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
RAPITOSIK    15.05.2020, 10:07
Оценка:  +1
RAPITOSIK
никогда такого не было и вот опять
ЗаелоПластинку    15.05.2020, 10:00
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
Коммунистические маски не могут быть некачественными, правда, Антибес?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь