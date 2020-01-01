В США за время карантина без работы остались 36 млн человек

Только за последнюю неделю зарегистрировались около 3 млн безработных. Доля безработных достигла почти 15%.

В США с начала карантина из-за коронавируса 36 млн американцев лишились работы. Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 15 мая.

За последние два месяца больше 36 млн американцев подали заявки на получение помощи по безработице, из них около трех миллионов безработных было зарегистрировано в течение последней недели. Для сравнения, годом ранее в эту же неделю заявления о безработице подали чуть больше 188 тысяч человек.

Доля безработных выросла до 14,7%, что является наибольшим показателем со времен Великой депрессии.

США начали ослаблять карантин, что позволяет продолжить работу малому и среднему бизнесу, но люди все равно продолжают терять работу. Издание утверждает, что настоящее количество безработных может быть еще больше официальных данных.

В свою очередь Конгресс США выделил 350 млрд долларов на поддержку бизнеса (кредиты и гранты) в рамках так называемой Payroll Protection Program. При чем недавно Конгресс решил расширить эту программу на еще 320 млрд долларов.

Напомним, что ранее дефицит бюджета США вырос почти втрое из-за пандемии. Из-за пандемии расходы американского бюджета выросли в 2,6 раза, а доходы рухнули на 55%.

Также сообщалось, что в США мясо становится элитным продуктом. Мясо все больше становится товаром для богатых, исчезая из обычных продуктовых магазинов.

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