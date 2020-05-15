Москва заявила, что Киев “вытесняет” представителей ОРДЛО из ТКГ

Грызлов сделал заявление после конференции ТКГ.

Представитель РФ на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил, что Киев отказывается вести переговоры с представителями псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

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Об этом Грызлов заявил после онлайн-заседания ТКГ, передает Интерфакс.

Представитель РФ заявил, что разговор обострился из-за новых представителей Киева в ТКГ. По его словам, многие из них открыто продемонстрировали нежелание вести переговоры с представителями ОРДЛО.

Сегодняшняя видеоконференция Контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. В случае нарушения Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, который единогласно одобрил Комплекс мероприятий … В последнее время представители Киева активно пытаются "вытеснить" представителей “ДНР” и “ЛНР” с рабочих групп и Контактной группы, - заявил Грызлов.

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По словам представителя РФ, российская сторона предложила внести в протокол Контактной группы обязательства Украины в течение недели представить проект об интеграции "формулы Штайнмайера" в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе. Между тем, но украинская делегация отказалась от этого.

Более того, Грызлов сделал резкое заявление о том, что новая верхушка Украины якобы "обманывает надежды большинства украинских граждан" на мир и становится на "опасный путь своих предшественников", рискуя превратиться в "слуг войны".

Также россиянин выразил надежду, что Украина воздержится от попыток реализации силовых сценариев, и призвал "твердо следовать по пути мирного урегулирования конфликта" в соответствии с Минскими соглашениями.

Напомним, состоялись очередные переговоры по Донбассу. По итогам встречи ТКГ в режиме видеоконференции российская сторона обвинила Украину в срыве договоренностей о прекращении огня.

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