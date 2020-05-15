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Москва заявила, что Киев “вытесняет” представителей ОРДЛО из ТКГ

Комментариев: 11
Грызлов сделал заявление после конференции ТКГ.
Борис Грызлов
Борис Грызлов
Фейсбук Бориса Грызлова

Представитель РФ на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил, что Киев отказывается вести переговоры с представителями псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

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Об этом Грызлов заявил после онлайн-заседания ТКГ, передает Интерфакс.

Представитель РФ заявил, что разговор обострился из-за новых представителей Киева в ТКГ. По его словам, многие из них открыто продемонстрировали нежелание вести переговоры с представителями ОРДЛО.

Сегодняшняя видеоконференция Контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. В случае нарушения Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, который единогласно одобрил Комплекс мероприятий … В последнее время представители Киева активно пытаются "вытеснить" представителей “ДНР” и “ЛНР” с рабочих групп и Контактной группы, - заявил Грызлов.

Читай также: Состоялись очередные переговоры по Донбассу

По словам представителя РФ, российская сторона предложила внести в протокол Контактной группы обязательства Украины в течение недели представить проект об интеграции "формулы Штайнмайера" в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе. Между тем, но украинская делегация отказалась от этого.

Более того, Грызлов сделал резкое заявление о том, что новая верхушка Украины якобы "обманывает надежды большинства украинских граждан" на мир и становится на "опасный путь своих предшественников", рискуя превратиться в "слуг войны".

Также россиянин выразил надежду, что Украина воздержится от попыток реализации силовых сценариев, и призвал "твердо следовать по пути мирного урегулирования конфликта" в соответствии с Минскими соглашениями.

Напомним, состоялись очередные переговоры по Донбассу. По итогам встречи ТКГ в режиме видеоконференции российская сторона обвинила Украину в срыве договоренностей о прекращении огня.

 

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Теги: ТКГ, Донбасс, Грызлов, ОРДЛО, Киев, война
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Комментариев (11)
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Vixerunt    15.05.2020, 12:05
Оценка:  0
Vixerunt
СерыйКыць--- правильно читать НЕ про_росийских ботов; тут уже не будет прежнего порядка и с твоей рашей никто хороводы водить не будет.
СерыйКыць    15.05.2020, 11:59
Оценка:  -25
СерыйКыць
Как я и думал,у проамериканских,антиукраинских ботов-псевдопатриотов,ничего кроме голословия нет.И ещё бессилие этого биомусора в виде подтасовки рейтинговых оценок,меня очень веселит.Но я писал,пишу и буду писать,ведь правду не скрыть.На этом всё.
WTF2wtf    15.05.2020, 12:06
Оценка:  -1
WTF2wtf
"Аминь, точка, занавес" ?
Ихтамнет, снегирей съели, мальчиков распяли, танки из шахт ... тупое быдло оккупантов и убийц из раши

Тебе только нахyй, вечноскачущий по аккаунтам шизоидный хyйлобот-украинофоб ...
СерыйКыць    15.05.2020, 11:52
Оценка:  -29
СерыйКыць
В очередной раз предлагаю проамериканским,антиукраинским ботам-псевдопатриотам,доказать мою причастность к любому другому государству кроме Украины.А то вы только и можете что голословно кукарекать,выдавая желаемое за действительное.
WTF2wtf    15.05.2020, 11:55
Оценка:  +3
WTF2wtf
Boxerogos-Антибес-КудлатыйКыць (и т.д.),
тебе только нахyй,
штатный шизоид-говномет оккупантов из раши ... упоротый многостаночный хyйло-бот
Woodbrother    15.05.2020, 11:48
Оценка:  +4
Woodbrother
Как оригинально кремлевские фашисты пытаются втянуть ООН в свои грязные дела. Совсем опухли от безнаказанности.
СерыйКыць    15.05.2020, 11:38
Оценка:  -32
СерыйКыць
Народ ЛДНР выбрал независимость от нашего гнилого болота.И отстоял эту независимость в боях,отправив в ад к бандере более 15000 оккупантов.И территори ЛДНР никогда не вернутся в состав нашего недогосударства и с этим необходимо смириться.
SergioS    15.05.2020, 11:45
Оценка:  +4
SergioS
В состав твоего государства - точно не вернется.
WTF2wtf    15.05.2020, 11:48
Оценка:  +4
WTF2wtf
Шизоидный нацист-украинофоб из раши,
своей упоротой херней ты никак не оправдаешь эту путинскую войну и опущенный в российской оккупации Донбасс ради захваченного россией Крыма ...
Скачи нахyй, многостаночное путинское быдло ...
WTF2wtf    15.05.2020, 11:33
Оценка:  +8
WTF2wtf
Стандартный срач представителя оккупантов ...
Колишній-східняк    15.05.2020, 11:11
Оценка:  +10
Колишній-східняк
И что тут нового? Киев никогда не признавал эти псевдо-образования и не хотел вести какие-либо переговоры с их представителями. Всё равно все решения за них принимались в Кремле.
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