Москва заявила, что Киев “вытесняет” представителей ОРДЛО из ТКГ
Представитель РФ на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил, что Киев отказывается вести переговоры с представителями псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".
Читай также: Без Украины. Переговоры по Донбассу в Германии
Об этом Грызлов заявил после онлайн-заседания ТКГ, передает Интерфакс.
Представитель РФ заявил, что разговор обострился из-за новых представителей Киева в ТКГ. По его словам, многие из них открыто продемонстрировали нежелание вести переговоры с представителями ОРДЛО.
Сегодняшняя видеоконференция Контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. В случае нарушения Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, который единогласно одобрил Комплекс мероприятий … В последнее время представители Киева активно пытаются "вытеснить" представителей “ДНР” и “ЛНР” с рабочих групп и Контактной группы, - заявил Грызлов.
Читай также: Состоялись очередные переговоры по Донбассу
По словам представителя РФ, российская сторона предложила внести в протокол Контактной группы обязательства Украины в течение недели представить проект об интеграции "формулы Штайнмайера" в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе. Между тем, но украинская делегация отказалась от этого.
Более того, Грызлов сделал резкое заявление о том, что новая верхушка Украины якобы "обманывает надежды большинства украинских граждан" на мир и становится на "опасный путь своих предшественников", рискуя превратиться в "слуг войны".
Также россиянин выразил надежду, что Украина воздержится от попыток реализации силовых сценариев, и призвал "твердо следовать по пути мирного урегулирования конфликта" в соответствии с Минскими соглашениями.
Напомним, состоялись очередные переговоры по Донбассу. По итогам встречи ТКГ в режиме видеоконференции российская сторона обвинила Украину в срыве договоренностей о прекращении огня.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Ихтамнет, снегирей съели, мальчиков распяли, танки из шахт ... тупое быдло оккупантов и убийц из раши
Тебе только нахyй, вечноскачущий по аккаунтам шизоидный хyйлобот-украинофоб ...
тебе только нахyй,
штатный шизоид-говномет оккупантов из раши ... упоротый многостаночный хyйло-бот
своей упоротой херней ты никак не оправдаешь эту путинскую войну и опущенный в российской оккупации Донбасс ради захваченного россией Крыма ...
Скачи нахyй, многостаночное путинское быдло ...