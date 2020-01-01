В Нью-Йорке частично ослабили карантин

Разрешение на работу в ряде округов получили промышленные предприятия и строительные компании.

Власти штата Нью-Йорк смягчили карантинные меры в некоторых округах с 15 мая. Соответствующий указ в четверг, 14 мая, опубликовал губернатор Эндрю Куомо.

Выход из режима самоизоляции начнется в городах Рочестер и Сиракьюс, в которых проживает 210 тыс. и 150 тыс. человек, а также в южных округах на границе со штатом Пенсильвания.

Здесь возобновят работу строительные компании и промышленные предприятия. На территории остальной территории штата, включая город Нью-Йорк, действие карантина продлено до 13 июня.

Куомо уточнил, что в случае снижения числа заболевших ограничения могут отменить раньше этого срока – в зависимости от ситуации в каждом округе.

В штате Нью-Йорк за минувшие сутки от последствий коронавируса умерли 157 человек, н при этом суточная смертность постепенно снижается., Всего в Нью-Йорке заражены более 330 тыс. человек, умерли свыше 27,6 тыс.

Как сообщалось, ранее в США повысили прогноз смертности от COVID-19. Ранее подготовленный прогноз по умершим от коронавируса увеличили до 147 тыс. Такой показатель ожидают в первых числах августа.

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