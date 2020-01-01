Большинство заробитчан не захотели возвращаться из Польши

Лишь каждый пятый из украинских трудовых мигрантов решил вернуться домой после введения карантинных ограничений.

Данные польского правительства о массовом выезде из страны украинских заробитчан не соответствуют действительности. К такому выводу пришли журналисты издания Gazeta Prawna на основе собственных подсчетов.

Они сослались на данные пограничной службы Польши, согласно которым после введения карантина с 15 марта по 30 апреля из Польши выехало 198,8 тыс. граждан Украины.

При этом за тот же период въехало в страну 53 тыс. украинцев. Кроме того, Украина направила пять самолетов за своими гражданами. Они могли вывезти максимум 1250 чел.

Итого по состоянию на 1 мая число украинских заробитчан в Польше уменьшилось примерно на 148 тыс. по сравнению с 14 марта. Еще 5-8 тыс. украинцев могли выехать с начала мая.

Ранее вице-премьер Польши Ядвига Емилевич заявила, что из Польши выехало 1 млн украинцев, рабочие места которых теперь могут занять поляки.

Напомним, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что в Польше на заработках сейчас находится примерно миллион украинцев, а 180 тысяч уехали домой из-за пандемии.

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