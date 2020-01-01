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Большинство заробитчан не захотели возвращаться из Польши

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Лишь каждый пятый из украинских трудовых мигрантов решил вернуться домой после введения карантинных ограничений.
Польские фермеры могут не опасаться нехватки рабочих рук
Польские фермеры могут не опасаться нехватки рабочих рук
Getty Images

Данные польского правительства о массовом выезде из страны украинских заробитчан не соответствуют действительности. К такому выводу пришли журналисты издания Gazeta Prawna на основе собственных подсчетов.

Они сослались на данные пограничной службы Польши, согласно которым после введения карантина с 15 марта по 30 апреля из Польши выехало 198,8 тыс. граждан Украины.

При этом за тот же период въехало в страну 53 тыс. украинцев. Кроме того, Украина направила пять самолетов за своими гражданами. Они могли вывезти максимум 1250 чел.

Итого по состоянию на 1 мая число украинских заробитчан в Польше уменьшилось примерно на 148 тыс. по сравнению с 14 марта. Еще 5-8 тыс. украинцев могли выехать с начала мая.

Ранее вице-премьер Польши Ядвига Емилевич заявила, что из Польши выехало 1 млн украинцев, рабочие места которых теперь могут занять поляки.

Напомним, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что в Польше на заработках сейчас находится примерно миллион украинцев, а 180 тысяч уехали домой из-за пандемии.

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Теги: Польша, карантин, мигранты, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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