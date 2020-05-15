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В РФ суточный рекорд смертности от коронавируса

Комментариев: 3
В России снова подскочило число новых случаев коронавируса, зафиксирована рекордная смертность.
В России снова растет заболеваемость коронавирусом
В России снова растет заболеваемость коронавирусом

В России за минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество заболевших - 113. Согласно данным оперативного штаба на пятницу, 15 мая, всего в стране от заболевания умерли 2418 человек.

В то же время, снова выросло количество новых случаев заболевания. За минувшие сутки выявили 10 598 больных, тогда как днем ранее - 9974, что стало минимумом с 2 мая. Всего в стране уже 262 843 случаев коронавируса.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось остановить рост числа заболевших коронавирусом.

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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WTF2wtf    15.05.2020, 13:11
Оценка:  +2
WTF2wtf
Общее число больных в "активной фазе" постоянно растет - само собой и количество летальных случаев будет расти ... ну если не списывать смерти на "не связанные с коронавирусом" , чтобы рисованная статистика нравилась властям
БРОКЕР_666    15.05.2020, 13:02
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
Бог не фраер - к0цапам ж0па
Колишній-східняк    15.05.2020, 12:30
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Вот те, бабка, и юрьев день....
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