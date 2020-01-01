Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ухане находят новых носителей коронавируса

Комментариев: 0
Тотальное тестирование жителей 11-миллионного города выявило новые случаи инфицирования без болезненных симптомов.
В городе ежедневно выявляют до десяти инфицированных без признаков болезни
В городе ежедневно выявляют до десяти инфицированных без признаков болезни
 
В китайском Ухане, ставшем источником распространения пандемии COVID-19, коронавирус обнаружен еще у 11 человек, которые не обращались за медицинской помощью из-за отсутствия симптомов болезни. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил американский телеканал CNN.
 
 
Инфицированные коронавирусом обнаружены в нескольких районах Уханя в ходе тестирования на вирус, которое коснется всех 11 млн жителей города, центра одноименной провинции.
 
Так, только за 13 мая в Ухане протестовали 67026 чел. Всего на данный момент выявлено 559 бессимптомных носителей коронавируса, они находятся под наблюдением медиков. 
 
По информации комиссии по вопросам здравоохранения Уханя, в городе ежедневно обнаруживают до десятка случаев бессимптомного инфицирования коронавирусом.
 
Как сообщалось 11 мая, в Ухане снова растет число зараженных COVID-19. При этом более месяца в городе не фиксировали новых случаев появления коронавируса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, эпидемия, инфекция, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь