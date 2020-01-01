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Дело ЮКОС: РФ обжаловала решение суда Гааги о выплате $57 млрд

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Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску акционеров.
Россия обжаловала решение суда по делу ЮКОС
Россия обжаловала решение суда по делу ЮКОС
Getty Images

Россия пытается отменить решение Апелляционного суда Гааги, взыскавшего с Москвы $57 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОС и подала кассационную жалобу. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

"15 мая Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить $57 млрд США в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба", - подчеркнули в Минюсте.

В министерстве заявили, что Россия будет последовательно отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.

Апелляционный суд Гааги 18 февраля этого года отменил вердикт голландского суда первой инстанции и вновь обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд.

Напомним, в июле 2014 года ЕСПЧ присудил бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 млрд евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной еще в 2011 году. РФ позже обжаловала это решение.

В апреле 2016 года окружной суд Гааги отменил решение гаагского арбитража, обязавшего Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОС.

 

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Теги: Россия, ЮКОС, апелляция, Гаага
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Источник: korrespondent.net

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