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В американском штате Невада произошло сильное землетрясение

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Эпицентр землетрясения находился в 56 километрах к западу от небольшого населенного пункта Тонопа.
Очаг землетрясения залегал на глубине 4,1 километра
Очаг землетрясения залегал на глубине 4,1 километра
Getty Images

На территории американского штата Невада произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в пятницу, 15 мая.

Подземный толчок был зафиксирован в 11:03 по времени UTC (14:03 по Киеву). Эпицентр располагался в 56 километрах к западу от небольшого населенного пункта Тонопа. Очаг залегал на глубине 4,1 километра. Также в 197 километрах к юго-востоку от эпицентра находится город Карсон-Сити с населением около 55 тысяч человек.

После основного толчка уже было зафиксировано не менее десятка афтершоков, магнитуда самых сильных из них достигала 4,7, 4,9, 5,1.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Напомним, 7 мая в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1 на границе провинций Тегеран и Мазендеран. Толчки ощущались также в центральных районах столицы страны – Тегерана. Тогда один человек погиб и 11 пострадали.

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Теги: США, Землетрясения, магнитуда, землетрясение, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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