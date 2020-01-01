В американском штате Невада произошло сильное землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 56 километрах к западу от небольшого населенного пункта Тонопа.

На территории американского штата Невада произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в пятницу, 15 мая.

Подземный толчок был зафиксирован в 11:03 по времени UTC (14:03 по Киеву). Эпицентр располагался в 56 километрах к западу от небольшого населенного пункта Тонопа. Очаг залегал на глубине 4,1 километра. Также в 197 километрах к юго-востоку от эпицентра находится город Карсон-Сити с населением около 55 тысяч человек.

После основного толчка уже было зафиксировано не менее десятка афтершоков, магнитуда самых сильных из них достигала 4,7, 4,9, 5,1.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Напомним, 7 мая в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1 на границе провинций Тегеран и Мазендеран. Толчки ощущались также в центральных районах столицы страны – Тегерана. Тогда один человек погиб и 11 пострадали.

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