Филиппины накрыл тайфун, 140 тысяч эвакуированных

Большое количество мест, которые обычно использовались как приюты для пострадавших от штормов, ранее были превращены в места карантина.

Из-за тайфуна Вонгфонг на Филиппинах было эвакуировано более 140 тысяч человек. Об этом сообщает AFP.

"Шторм обрушился, когда десятки миллионов филиппинцев были дома из-за коронавируса. По меньшей мере 141 700 человек вынуждены были покинуть дома из-за сильного шторма", - говорится в сообщении.

Основной проблемой является то, что большинство мест, которые ранее использовались как приюты для пострадавших от сложных погодных условий, были переоборудованы в места карантина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet