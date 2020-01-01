Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Филиппины накрыл тайфун, 140 тысяч эвакуированных

Комментариев: 0
Большое количество мест, которые обычно использовались как приюты для пострадавших от штормов, ранее были превращены в места карантина.
На Филиппинах пронесся тайфун
На Филиппинах пронесся тайфун

Из-за тайфуна Вонгфонг на Филиппинах было эвакуировано более 140 тысяч человек. Об этом сообщает AFP.

"Шторм обрушился, когда десятки миллионов филиппинцев были дома из-за коронавируса. По меньшей мере 141 700 человек вынуждены были покинуть дома из-за сильного шторма", - говорится в сообщении.

Основной проблемой является то, что большинство мест, которые ранее использовались как приюты для пострадавших от сложных погодных условий, были переоборудованы в места карантина.

 

 

 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, Филиппины, непогода, тайфун
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь