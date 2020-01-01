Филиппины накрыл тайфун, 140 тысяч эвакуированных
Большое количество мест, которые обычно использовались как приюты для пострадавших от штормов, ранее были превращены в места карантина.
Из-за тайфуна Вонгфонг на Филиппинах было эвакуировано более 140 тысяч человек. Об этом сообщает AFP.
"Шторм обрушился, когда десятки миллионов филиппинцев были дома из-за коронавируса. По меньшей мере 141 700 человек вынуждены были покинуть дома из-за сильного шторма", - говорится в сообщении.
Основной проблемой является то, что большинство мест, которые ранее использовались как приюты для пострадавших от сложных погодных условий, были переоборудованы в места карантина.
Cмотрите фотогалерею: Филиппины накрыл тайфун, 140 тысяч эвакуированных
Ранее сообщалось, что полиция Филиппин застрелила нарушителя карантина.
Также Корреспондент писал, что на Филиппинах разрешили расстреливать нарушителей карантина.
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