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В Чехии анонсировали новую фазу отмены карантина

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Отмена карантинных ограничений произойдет в том случае, если эпидемиологическая ситуация в Чехии не ухудшится в течение следующей недели.
Ранее в Чехии заработали заведения, которые обслуживают клиентов на улице
Ранее в Чехии заработали заведения, которые обслуживают клиентов на улице

Правительство Чехии объявило о следующем этапе отмены карантинных ограничений из-за пандемии коронавиурса, который начнется с 25 мая. В стране заработают рестораны, бары, кафе, которые находятся внутри зданий. Об этом сообщает Novinky в пятницу, 15 мая.

Отмечается, что заведения должны будут закрываться с 23:00 до 6:00 утра. В это период они смогут обслуживать клиентов только через окна выдачи.

Кроме того, посетители должны носить маски для лица, кроме времени, когда они едят или пьют. Персонал заведений также будет обязан обслуживать клиентов в защитных масках.

По данным СМИ, отмена карантинных ограничений произойдет в том случае, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится в течение следующей недели. В течение последних 14 дней суточное число заражений в Чехии не превышало 100 человек.

Ранее стало известно, что с 25 мая в Чехии отменят обязательный масочный режим на улице. При этом маски по-прежнему будут носить в магазинах и общественном транспорте, а гражданам нужно соблюдать дистанцию в два метра.

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Теги: Чехия, ресторан, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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