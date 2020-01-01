В Иране стремительно растет число новых случаев COVID-19

Накануне зафиксировали рекордный прирост за последний месяц. Общее количество случаев в стране превысило 116 тысяч.

В Иране накануне зафиксировано более 1,2 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 15 мая.

Такой прирост стал самым большим с 7 апреля. Общее количество случаев заболевания за время пандемии в стране увеличилось до 116,6 тыс.

Отметим, что рост числа заболевших произошел на фоне ослабления ряда ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением вируса в Иране. Ранее власти страны открыли мечети, возобновление работы школ ожидается 16 мая.

C начала вспышки коронавируса в Иране скончалось 6,8 тысяч человек. Более 90 тысяч уже выздоровели. Власти не хотели принимать жесткие карантинные меры, но столкнулись с быстрым распространением коронавируса и пересмотрели свои планы.

Напомним, что еще 27 апреля сообщалось о спаде коронавируса в Иране. Тогда впервые за более, чем месяц количество выявленных случаев заражения было меньше тысячи.

Сегодня число заболевших COVID-19 превысило 4,5 млн. С начала пандемии от коронавируса умерли более 303 тысяч человек, выздоровели - более 1,7 млн.

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