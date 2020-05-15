Американская промышленность рекордно упала

За месяц промышленное производство США упало более чем на 11% - максимум за столетнюю историю ведения статистики.

Во втором квартале экономика США может упасть на 40%

По итогам апреля объем промышленного производства в США упал на 11,2% по отношению к марту, сообщает Федеральная резервная система в пятницу, 15 мая.

Отмечается, что падение стало максимальным за всю 101-летнюю историю ведения данной статистики в связи с "пандемией коронавируса COVID-19, которая вынудила многие заводы замедлить или приостановить работу на протяжении месяца".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet