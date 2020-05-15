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Американская промышленность рекордно упала

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За месяц промышленное производство США упало более чем на 11% - максимум за столетнюю историю ведения статистики.
Во втором квартале экономика США может упасть на 40%
Во втором квартале экономика США может упасть на 40%
По итогам апреля объем промышленного производства в США упал на 11,2% по отношению к марту, сообщает Федеральная резервная система в пятницу, 15 мая.
 
Отмечается, что падение стало максимальным за всю 101-летнюю историю ведения данной статистики в связи с "пандемией коронавируса COVID-19, которая вынудила многие заводы замедлить или приостановить работу на протяжении месяца".
 
В то же время, падения оказалось немного меньшим. чем ожидали аналитики.
 
В первом квартале 2020 года экономика США впервые за шесть лет сократилась на 4,8%.
 
В Конгрессе прогнозируют, что во втором квартале ВВП США сократится на 39,6% в годовом исчислении, что может стать крупнейшим падением со времен Великой депрессии.
 
 

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Теги: глобальный экономический кризис, США, экономика, производство, промышленность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Красногвардеец1    15.05.2020, 18:11
Оценка:  -22
Красногвардеец1
Этого мало!Нужно чтобы экономика этой сверхговнодержавы обвплилась минимум на 30%.
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