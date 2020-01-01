Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Дании впервые за два месяца никто не умер от коронавируса

Комментариев: 0
Впервые с 13 марта в стране в течение суток не было зарегистрировано новых случаев смерти от коронавируса.
Впервые за два месяца нет ни единой смерти за сутки
Впервые за два месяца нет ни единой смерти за сутки
 
Власти Дании впервые за два месяца в течение суток не обнаружили ни единой смерти от коронавируса, пишет радиостанция DR со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.
 
 
Более того, число госпитализированных с COVID сократилось на 10 человек и на сегодня составляет 137 человек. Всего в Дании зафиксирован 10 791 случай заражения.
 
В стране в средине марта ввели ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Были закрыты школы, детские сады, офисные работники переведены на удаленную работу.
 
С 15 апреля Дания стала одной из первых стран в Европе, которая начала переход ко второй фазе.
 
С 18 мая в стране начнут открываться кафе и рестораны. Музеи, театры и зоопарки откроются 8 июня. Кроме этого, с 8 июня будут разрешены мероприятия с участием от 30 до 50 участников. На сегодняшний день действует ограничение на собрания более 10 человек.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Дания, карантин, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь