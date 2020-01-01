В Дании впервые за два месяца никто не умер от коронавируса

Впервые с 13 марта в стране в течение суток не было зарегистрировано новых случаев смерти от коронавируса.

Впервые за два месяца нет ни единой смерти за сутки

Власти Дании впервые за два месяца в течение суток не обнаружили ни единой смерти от коронавируса, пишет радиостанция DR со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Более того, число госпитализированных с COVID сократилось на 10 человек и на сегодня составляет 137 человек. Всего в Дании зафиксирован 10 791 случай заражения.

В стране в средине марта ввели ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Были закрыты школы, детские сады, офисные работники переведены на удаленную работу.

С 18 мая в стране начнут открываться кафе и рестораны. Музеи, театры и зоопарки откроются 8 июня. Кроме этого, с 8 июня будут разрешены мероприятия с участием от 30 до 50 участников. На сегодняшний день действует ограничение на собрания более 10 человек.

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