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Италия снимет ограничение на передвижение между регионами

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Поездки ограничили еще с середины марта. Тогда перемещаться можно было только в случаях острой необходимости.
Ограничения снимут с 3 числа
Ограничения снимут с 3 числа
 
В Италии планируют с 3 июня отменить ограничения на передвижение между реагионами, введенное в связи с пандемией, сообщает La Stampa.
 
В частности, согласно с проектом, с 18 мая прекратят действовать ограничения на любые перемещения в пределах региона в котором проживает гражданин. 
 
С 3 июня предлагается прекратить действие ограничений на передвижение между регионами, за исключением отдельных районов, если в отношении них существует обоснованная угроза заражения.
 
Перемещение между регионами и внутри них ограничили еще с середины марта. Поездки стали возможны только в случае рабочей необходимости, по состоянию здоровья и в экстренных ситуациях.
 
 С 4 мая итальянцы получили возможность посещать близких в пределах одного региона.
 
 

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Теги: Италия, пандемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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