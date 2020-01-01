В Венеции произошел взрыв на химическом заводе
Взрыв произошел в индустриальном районе города в нескольких километрах от исторического центра.
В Венеции произошел взрыв на химическом заводе. Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел в районе Порто-Маргера на материковой части города за несколько километров от исторического центра Венеции.
Взрыв сопровождался облаками черного дыма. Местные власти приказали жителям оставаться дома, закрыть двери и окна. Серьезные ожоги получили двое работников предприятия.
Ранее сообщалось, что в Индии произошла утечка на химзаводе, есть жертвы.
Также Корреспондент писал, что на химзаводе в Испании прогремел взрыв, есть жертвы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент