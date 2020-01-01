Взрыв произошел в индустриальном районе города в нескольких километрах от исторического центра.

В Венеции произошел взрыв на химическом заводе. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в районе Порто-Маргера на материковой части города за несколько километров от исторического центра Венеции.

Взрыв сопровождался облаками черного дыма. Местные власти приказали жителям оставаться дома, закрыть двери и окна. Серьезные ожоги получили двое работников предприятия.

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