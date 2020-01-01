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Военные США раскрыли данные о встречах с НЛО

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Эксперты не воспринимают свидетельства пилотов ВМС как доказательство существования внеземного разума.
Эксперты сомневаются во внеземном происхождении НЛО
Эксперты сомневаются во внеземном происхождении НЛО
rbc.ru

Пилоты ВМС США неоднократно докладывали своему командованию о встречах с НЛО. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщило издание New York Times, ссылаясь на отчеты ВМС.

Отмечается, что с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года зафиксирован восемь таких случаев, в ряде из них из них НЛО замечали в опасной близости от военных самолетов.

Так, 26 марта 2014 года над Атлантическим океаном в районе города Вирджиния-Бич был замечен объект, пролетевший примерно в 305 метров от одного из самолетов. По свидетельству пилота, объект был серебряного цвета размером примерно с чемодан и был зафиксирован радаром.

Позднее, бывший пилот истребителя F/A-18 Super Hornet лейтенант Райан Грейвс рассказал, что в прошлом году неподалеку от Вирджиния-Бич видел объект, напоминающий сферу, заключающую в себе куб.

Эксперты считают, что подобным инцидентам можно найти земные объяснения. А по мнению астрофизиков, даже отсутствие правдоподобного земного объяснения не делает внеземное объяснение правдоподобным.

Как сообщалось, ранее Министерство обороны США опубликовало видеозаписи с НЛО. Видео были сняты с самолетов американских ВМС в 2014-м и 2015 годах.

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Теги: США, Пентагон, НЛО, космический корабль
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Источник: korrespondent.net

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