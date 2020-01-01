Военные США раскрыли данные о встречах с НЛО

Эксперты не воспринимают свидетельства пилотов ВМС как доказательство существования внеземного разума.

Пилоты ВМС США неоднократно докладывали своему командованию о встречах с НЛО. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщило издание New York Times, ссылаясь на отчеты ВМС.

Отмечается, что с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года зафиксирован восемь таких случаев, в ряде из них из них НЛО замечали в опасной близости от военных самолетов.

Так, 26 марта 2014 года над Атлантическим океаном в районе города Вирджиния-Бич был замечен объект, пролетевший примерно в 305 метров от одного из самолетов. По свидетельству пилота, объект был серебряного цвета размером примерно с чемодан и был зафиксирован радаром.

Позднее, бывший пилот истребителя F/A-18 Super Hornet лейтенант Райан Грейвс рассказал, что в прошлом году неподалеку от Вирджиния-Бич видел объект, напоминающий сферу, заключающую в себе куб.

Эксперты считают, что подобным инцидентам можно найти земные объяснения. А по мнению астрофизиков, даже отсутствие правдоподобного земного объяснения не делает внеземное объяснение правдоподобным.

Как сообщалось, ранее Министерство обороны США опубликовало видеозаписи с НЛО. Видео были сняты с самолетов американских ВМС в 2014-м и 2015 годах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet