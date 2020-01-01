В США разбился истребитель пятого поколения

Пилот катапультировался и был госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

Американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor потерпел крушение во время тренировочного полета в штате Флорида, пилот смог катапультироваться. Об этом сообщается на сайте авиабазы Эглин в пятницу, 15 мая.

"F-22, закрепленный за 43-й истребительной эскадрильей и входящий в состав 325-го истребительного авиакрыла (ВВС США), разбился примерно в 9:15 (16:15 по Киеву) сегодня утром. Место происшествия находится в 12 милях (около 20 км) к северо-востоку от основной базы Эглин на испытательном и учебном полигоне", – говорится в сообщении.

Пилот катапультировался и был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как стабильное. Никто больше в результате инцидента не пострадал. Отмечается также, что гражданским строениям никакого ущерба не нанесено.

В связи с инцидентом начато расследование. Информации о возможных причинах случившегося пока нет.

F-22 – первый американский истребитель пятого поколения. Он производился в 1997-2011 годах. Всего компании Lockheed Martin и Boeing выпустили 195 таких самолетов. Все они находятся на вооружении ВВС США.

Напомним, в сентябре 2018 года впервые разбился новейший американский истребитель F-35B, который также относится к боевым самолетам пятого поколения. Он потерпел крушение в штате Южная Каролина.

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