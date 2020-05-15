В Африке число случаев заражения COVID-19 превысило 70 тысяч

За последние сутки на африканском континенте в результате пандемии умерли 72 человека, а общее число жертв достигло 2475.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Африки достигло 72 336. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний в пятницу, 15 мая.

Директор этого центра Джон Нкенгасонг заявил, что зафиксировало распространение вируса в 54 африканских странах.

"Наблюдается тенденция к росту числа случаев заражения COVID-19. В период с 7 по 13 мая зарегистрировано 20 494 новых случая COVID-19", – сказал Нкенгасонг.

За последнюю неделю в Западной Африке зарегистрировали 6839 новых случаев заражения COVID-19, а в Северной Африке их число достигло отметки 5200.

При этом в ЮАР к настоящему времени зарегистрировано наибольшее количество случаев COVID-19 – почти 13 тысяч, а в Египте число заразившихся составляет более 11 тысяч.

Только за последние сутки на африканском континенте в результате пандемии умерли 72 человека, а общее число жертв достигло 2475 по состоянию на утром пятницы.

Ранее сообщалось, что в Гане работник рыбоперерабатывающего завода заразил коронавирусом 533 коллег. Инцидент произошел в городе Тема.

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