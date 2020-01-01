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Германия отменила обязательный карантин для жителей стран ЕС

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В стране считают, что новые правила станут большим облегчением для всех людей, но особенно для тех, кто проживает в приграничных районах.
Обязательным карантин останется для жителей третьих стран
Обязательным карантин останется для жителей третьих стран

ФРГ отменяет обязательный карантин для въезжающих из стран Европейского Союза, Шенгенской зоны и Великобритании. Об этом, в пятницу, 15 мая, сообщает DW.

Сообщается, что новые правила начнут действовать в ближайшие дни, а власти Северного Рейна-Вестфалии ввели их с 15 мая. Отныне въезжающим в страну из районов с высоким уровнем инфекции будет рекомендовано лишь оставаться дома в самоизоляции.

“С этого момента обязательный 14-дневный карантин распространяется только на въезжающих из третьих стран”, - говорится в сообщении.

Обязательный 14-дневный карантин был введен правительством Германии девятого апреля. Исключения действовали только для тех, кто ежедневно ездит в Германию на работу, сезонных рабочих, сотрудников полиции и системы здравоохранения.

В министерстве внутренних дел Германии заявили об открытии границ с 15 июня. 

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Теги: ЕС, Германия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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