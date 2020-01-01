В США изучают возможность сделать вакцину от коронавируса бесплатной

Ранее Трамп допустил, что Вашингтон может предоставить другим странам вакцину по доступной цене.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти рассматривают возможность сделать разрабатываемую вакцину от коронавируса бесплатной. Об этом, в пятницу, 15 мая, сообщает Reuters.

"Мы рассматриваем эту возможность в данный момент. Мы добились большого прогресса в области разработки вакцины", - ответил он на вопрос журналиста, сделают ли власти вакцину бесплатной.

Ранее, выступая перед журналистами, американский лидер допустил, что США смогут предоставлять другим странам вакцину по доступной цене. Глава Штатов надеется, что ее удастся разработать до конца года, несмотря на то, что многие эксперты считают, что она появится в лучшем случае следующей весной.

Ранее сообщалось, что американские ученые готовятся к клиническим испытаниям новой вакцины, которую они планируют выпускать в виде табеток.

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