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В мире сто тысяч случаев коронавируса за сутки

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Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки оказалось наибольшим за последнее время.
Отдыхающие в парке Нью-Йорка
Отдыхающие в парке Нью-Йорка

За минувшие сутки в мире обнаружили 99 405 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные сайта worldometers.

Больше всего новых случаев в США - 26 692, Бразилии - 15 305 и России - 10 598.

Всего в мире уже 4 628 549 случаев заболевания, 1 758 041 человек выздоровели и 308 645 умерли.

Ранее сообщалось, что в Африке количество случаев заражения коронавирусом превысило 72 тысячи.

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Теги: вирусы, заболевание, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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