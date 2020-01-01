США намерены выделить на поддержку экономики еще $3 трлн

Законопроект о дополнительном вливании в экономику огромной суммы поддержала палата представителей.

Законопроект не поддержит Сенат, пишут СМИ Посольство Украины в США / Facebook

Палата представителей США приняла законопроект о выделении еще $3 трлн в поддержку экономики страны в пандемию коронавируса, сообщило агентство AР.

Документ был принят 208 голосами за и 199 против.

Он предусматривает выделение почти $1 трлн для государственных и местных органов власти, новые прямые платежи в размере $1,2 тыс. частным лицам, помощь безработным, арендаторам и домовладельцам.

В то же время СМИ отмечают, что принятый законопроект, скорее всего, не пройдет через Сенат и не будет подписан президентом.

"Он не имеет никаких шансов стать законом в том виде, в котором был принят, скорее всего, предстоят трудные переговоры с Белым домом и Сенатом, контролируемом республиканцами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в США одобрили пакет для поддержки экономики на $2,3 трлн. На программу льготных кредитов для малого бизнеса тогда ассигновали $350 млрд, но к середине апреля эти средства оказались исчерпаны.

А в конце апреля был одобрен дополнительный пакет мер объемом в $484 млрд.

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