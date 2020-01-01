США вводят новые ограничения для Huawei

Вашингтон запретил поставки китайской компании компьютерных чипов. На завершение согласованных поставок дали четыре месяца.

США вводят новые ограничения касающиеся поставок компьютерных чипов китайской корпорации Huawei. Об этом сообщило в пятницу Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

"Бюро промышленности и безопасности сегодня объявило о планах защитить национальную безопасность США, ограничив возможности Huawei использовать технологии и программное обеспечение США для разработки и изготовления полупроводников за границей", - говорится в документе.

По словам министра торговли США Уилбура Росса, изменения были внесены для того, чтобы "помешать использованию технологий США для враждебных действий, противоречащих интересам национальной безопасности и внешней политики США". По его словам, Huawei и связанные с ней компании ранее "предпринимали усилия для того, чтобы подорвать эти ограничения, связанные с обеспечением национальной безопасности".

Минторг США подчеркивает, что новые правила позволяют завершить поставку Huawei полупроводников в течение 120 дней. Эта продукция, однако, должна по состоянию на 15 мая уже находиться в процессе производства.

Позже госсекретарь США Майк Помпео опубликовал заявление, в котором говорится, что в будущем будет еще больше ограничен экспорт американских товаров для компании Huawei.

Помпео отметил, что была устранена лазейка, которая позволяла китайским компаниям использовать технологии США. Также ограничен экспорт товаров, которые использовались Huawei для производства полупроводников.

"Мы не потерпим попыток Коммунистической партии Китая подорвать неприкосновенность частной жизни наших граждан или целостность сетей нового поколения по всему миру", - заявил Помпео.

Напомним, в мае прошлого года Министерство торговли США внесло Huawei в черный список после того, как президент страны Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения "в связи с угрозами информационным технологиям".

При этом ведомство продолжает выдавать китайской компании временную лицензию на обслуживание сетей и обновление ПО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet