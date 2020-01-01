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Представители ОРДЛО в ТКГ имеют российское гражданство,- Резников

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Министр детально рассказал о скандале во время видеоконференции ТКГ.
Алексей Резников
Алексей Резников
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

В ходе крайнего заседания ТКГ в режиме видеоконференции украинская делегация предъявила участникам копии российских паспортов представителя боевиков так называемой “ЛНР“ Владислава Дейнего. Также гражданкой РФ является и представительница боевиков так называемой “ДНР“ Наталья Никонорова.

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Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников в комментарии РБК-Украина.

Министр рассказал, что заседание контактной группы началось в 13.00, ориентировочно в 15.00 - 16.00 к представителям Украины, РФ и ОБСЕ подключили Дейнего и Никонорову.

Между тем, к моменту подключения “приглашенных” представителей ОРДЛО украинская делегация уже предъявила участникам ТКГ копии заграничного и внутреннего российских паспортов Дейнего.

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Напомним, ранее Москва заявила, что Киев “вытесняет” представителей ОРДЛО из ТКГ. Грызлов сделал заявление после конференции ТКГ.

 

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Теги: ТКГ, боевики, переговоры по Донбассу, Резников
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