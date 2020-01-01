В Индии в ДТП с грузовиками погибли 24 человека

Как сообщается, внутренние мигранты ехали из Раджастана и Харьяны в свои родные штаты. Рабочие попросили их подвезти на грузовике, который перевозил мешки с пшеницей.

Ранее местные власти призвали внутренних мигрантов не путешествовать самостоятельно, а пользоваться специальными поездами, отправляющимися из разных крупных городов и везущих мигрантов в их родные штаты.