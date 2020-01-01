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В Индии в ДТП с грузовиками погибли 24 человека

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Один из грузовиков перевозил вместе с мешками с пшеницей внутренних мигрантов, которые направлялись домой.
Выжывших госпитализировали в местную больницу
Выжывших госпитализировали в местную больницу
Скриншот из видео
В районе индийского города Аурайя в результате столкновения грузовика, перевозившего внутренних мигрантов, с другим грузовиком, погибли 24 человека, сообщает телеканал NDTV.
 
Как сообщается, внутренние мигранты ехали из Раджастана и Харьяны в свои родные штаты. Рабочие попросили их подвезти на грузовике, который перевозил мешки с пшеницей.
 
Ранее местные власти призвали внутренних мигрантов не путешествовать самостоятельно, а пользоваться специальными поездами, отправляющимися из разных крупных городов и везущих мигрантов в их родные штаты.
 
Напомним, накануне в Киевской области из-за дымовых завес, которые устроили фермеры, столкнулись около 10 автомобилей.
 
 

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Теги: ДТП, Индия, авария, грузовик
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Источник: korrespondent.net

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