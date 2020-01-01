Вторая страна мира заявила об излечении всех больных COVID-19

В Камбодже излечились все 122 заболевших коронавирусом. Ранее всех пациентов с COVID-19 вылечили в Гренландии.

В Камбодже всего 122 заболевших коронавирусом и большинство - иностранцы

Власти Камбоджи в субботу, 16 мая, заявили о выздоровлении всех заболевших коронавирусом. Об этом сказано в сообщении Минздрава страны.

"На субботу, 16 мая, из 122 пациентов, заболевших с момента начала пандемии коронавирусной инфекцией и лечившихся в больницах Камбоджи, выздоровели 122", - говорится в сообщении.

При этом в стране не зарегистрировано смертельных случаев. Также отмечается, что из 122 лечившихся в Камбодже только 54 были гражданами страны. Несмотря на выздоровление всех заразившихся коронавирусом, ограничительные меры в стране остаются в силе. Напомним, первой в мире об излечении всех больных коронавирусом объявила Гренландия. На острове было зафиксировано 11 случаев COVID-19. А накануне о победе над эпидемией заявили в Маврикии . Там в течение последних 17 дней не зафиксировано ни одного нового инфицированного.

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