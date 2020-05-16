В Польше украинец вербовал подростков для смертельной игры

Мужчину задержали в Познани.

В польском городе Познань копы задержали украинца, которого подозревают в распространении смертельно опасной игры для подростков.

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Об этом сообщает TVP.

По данным польских журналистов, 24-летний гражданин Украины действовал в интернете и призывал несовершеннолетних присоединиться к игре, напоминающей игру "Синий кит".

Смертельная игра заключается в выполнении заданий по заказу "куратора". По началу “куратор” задает невинные действия, такие как отправка изображения кита. С каждым последующим шагом задачи становились все более и более опасными.

Например, мужчина приказал детям смотреть радикальные, психоделические фильмы или загружать фотографии, когда участники сидят на подоконнике в окне небоскреба. Последующие задачи были связаны с изувечиванием различных частей тела. Согласно предположениям игры, финальным этапом должно было стать самоубийство, - сказано в сообщении.

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Отмечается, что целевой аудиторией украинца стали русскоязычные подростки. Для преступления парень создал специальное сообщество “Вконтакте”. Среди потерпевших один подросток украинского происхождения. На его теле обнаружено много признаков увечья.

Досудебное расследование по этому делу ведет прокуратура Познаньско-Вильдского округа. Полиция и прокуратура будут ходатайствовать о временном аресте подозреваемого на время расследования.

Напомним, большинство заробитчан не захотели возвращаться из Польши. Лишь каждый пятый из украинских трудовых мигрантов решил вернуться домой после введения карантинных ограничений.

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