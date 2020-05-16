В РФ минимальный рост коронавируса с начала мая

За сутки в России диагностировали всего 9200 случаев коронавируса - на 1398 меньше, чем днем ранее.

В России число выявленных случаев коронавируса упало до минимума с начала мая - за минувшие сутки выявлено 9 200 заболевших, свидетельствуют данные оперативного штаба в субботу, 16 мая.

В общей сложности зафиксировано 272 043 случая заражения вирусом.

Также сутки 4940 человек выздоровели (63166 всего), 118 пациентов скончались (2536).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось остановить рост числа заболевших коронавирусом.

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