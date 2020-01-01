Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Греции подорвались четыре искателя сокровищ - СМИ

Комментариев: 0
Несколько человек пытались осуществить взрыв в пещере, но погибли. Предположительно, они искали сокровища.
Погибших обнаружила жена одного из них
Погибших обнаружила жена одного из них
loutraki365.gr
В пещере под грецким городом Лутраки при взрыве погибли четыре мужчины в возрасте от 34 до 50 лет, сообщаетиздание Loutraki365.
 
 
О том, что в пещере найдены тела четырех мужчин, в полицию сообщила женщина, как выяснилось позднее, жена одного из погибших.
 
"До сих пор неизвестна причина смерти. Наиболее вероятным сценарием, который изучают власти, является то, что четыре человека искали сокровища и трагически погибли, когда пытались взорвать какое-то взрывное устройство. У некоторых погибших в руках были провода", - пишет издание.
 
В операции по подъему тел участвовал 21 пожарный и пять машин.
 
Отметим, недавно на дне Средиземного моря, между Кипром и Ливаном, обнаружила 12 затонувших кораблей, заполненных сокровищами.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Греция, сокровища, взрыв, несчастный случай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь