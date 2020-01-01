В Греции подорвались четыре искателя сокровищ - СМИ

О том, что в пещере найдены тела четырех мужчин, в полицию сообщила женщина, как выяснилось позднее, жена одного из погибших.

"До сих пор неизвестна причина смерти. Наиболее вероятным сценарием, который изучают власти, является то, что четыре человека искали сокровища и трагически погибли, когда пытались взорвать какое-то взрывное устройство. У некоторых погибших в руках были провода", - пишет издание.

В операции по подъему тел участвовал 21 пожарный и пять машин.