В Греции подорвались четыре искателя сокровищ - СМИ
Несколько человек пытались осуществить взрыв в пещере, но погибли. Предположительно, они искали сокровища.
В пещере под грецким городом Лутраки при взрыве погибли четыре мужчины в возрасте от 34 до 50 лет, сообщаетиздание Loutraki365.
О том, что в пещере найдены тела четырех мужчин, в полицию сообщила женщина, как выяснилось позднее, жена одного из погибших.
"До сих пор неизвестна причина смерти. Наиболее вероятным сценарием, который изучают власти, является то, что четыре человека искали сокровища и трагически погибли, когда пытались взорвать какое-то взрывное устройство. У некоторых погибших в руках были провода", - пишет издание.
В операции по подъему тел участвовал 21 пожарный и пять машин.
Отметим, недавно на дне Средиземного моря, между Кипром и Ливаном, обнаружила 12 затонувших кораблей, заполненных сокровищами.
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