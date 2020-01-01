При ДТП в США погибло 14 собак

Как сообщается, мужчина и женщина ехали на автомобиле Ford Econoline из Аризоны на север, когда машина потеряла управление и въехала в берегоукрепительное сооружение. 38-летняя пассажирка погибла на месте, 40-летний водитель скончался от полученных травм в госпитале.

В момент ДТП в грузовике находились 48 собак смешанных пород. В рамках работы некоммерческой организации по спасению животных пара перевозила их в Канаду, где питомцев могли приютить новые хозяева.

"К сожалению, помимо двух человек, погибших в ДТП, 14 собак были также найдены мертвыми", - сказано в сообщении.

Еще около 16 животных пропали без вести.