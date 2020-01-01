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При ДТП в США погибло 14 собак

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Автомобиль перевозил почти полсотни собак в Канаду, но въехал в берегоукрепительное сооружение. Погибли два человека.
Часть выживших собак сбежала
Часть выживших собак сбежала
idahostatepolice.blogspot.com
В результате ДТП в американском штате Айдахо погибли два человека и по меньшей мере 14 собак, сообщает полиция штата.
 
 
Как сообщается, мужчина и женщина ехали на автомобиле Ford Econoline из Аризоны на север, когда машина потеряла управление и въехала в берегоукрепительное сооружение. 38-летняя пассажирка погибла на месте, 40-летний водитель скончался от полученных травм в госпитале.
 
В момент ДТП в грузовике находились 48 собак смешанных пород. В рамках работы некоммерческой организации по спасению животных пара перевозила их в Канаду, где питомцев могли приютить новые хозяева.
 
 
"К сожалению, помимо двух человек, погибших в ДТП, 14 собак были также найдены мертвыми", - сказано в сообщении.
 
Еще около 16 животных пропали без вести.
 
Ранее сообщалось, что в Индии в ДТП с грузовиками погибли 24 человека.
 

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Теги: США, ДТП, животные, собаки
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Источник: korrespondent.net

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