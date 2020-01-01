В ряде стран минимальные показатели по COVID-19

В ряде стран Европы пандемия коронавируса идет на спад. В Испании количество умерших за сутки упало до минимума за два месяца, а в Германии резко сократилось выявление новых заболевших.

По данным Минздрава Испании на субботу, 16 мая, за сутки в стране умерло 102 человека. Этот показатель стал минимальным с середины марта. Общее число летальных исходов достигло 27 563.

За день было выявлено 539 новых заболевших, общее количество инфицированных достигло 230 698. Выздоровели 146 446 пациентов, этот показатель за день вырос на 1 663.