В ряде стран минимальные показатели по COVID-19
В ряде стран Европы пандемия коронавируса идет на спад. В Испании количество умерших за сутки упало до минимума за два месяца, а в Германии резко сократилось выявление новых заболевших.
По данным Минздрава Испании на субботу, 16 мая, за сутки в стране умерло 102 человека. Этот показатель стал минимальным с середины марта. Общее число летальных исходов достигло 27 563.
За день было выявлено 539 новых заболевших, общее количество инфицированных достигло 230 698. Выздоровели 146 446 пациентов, этот показатель за день вырос на 1 663.
В то же время в Германии, по данным Института Роберта Коха, количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки упало до 620, тогда как в последние несколько дней этот показатель был больше 900.
Также почти вдвое уменьшилось количество умерших - 57 за сутки.
Общее количество подтвержденных заражений с начала эпидемии достигло 173 772. Из них 7881 больных умерли, выздоровели - 152 600.
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