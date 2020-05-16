Япония инициирует расследование в отношении ВОЗ

Независимое расследование проверит адекватность реагирования организации на пандемию коронавируса.

Япония инициирует расследование относительно реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на пандемию коронавируса. Соответствующее предложение выдвинут на предстоящих общих собраниях ВОЗ. Об этом в субботу, 16 мая, сообщает The Mainichi.

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник, 18 мая, японская сторона предложит Евросоюзу провести справедливое и независимое расследование относительно реагирования организации на пандемию коронавируса.

"Япония призывает расследовать соответствующие действия ВОЗ на пандемию коронавируса. Предложение будет сделано на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник", - заявил Абэ.

Кроме того, японский министр иностранных дел подчеркнул, что расследование в отношении ВОЗ должен проводить независимый орган.

Ранее Дональд Трамп назвал ВОЗ "прокитайской" и обвинил ее в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса. 14 апреля Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы. Однако сегодня стало известно, что взносы возобновятся, но в ограниченном объеме.

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