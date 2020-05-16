Япония инициирует расследование в отношении ВОЗ
Япония инициирует расследование относительно реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на пандемию коронавируса. Соответствующее предложение выдвинут на предстоящих общих собраниях ВОЗ. Об этом в субботу, 16 мая, сообщает The Mainichi.
По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник, 18 мая, японская сторона предложит Евросоюзу провести справедливое и независимое расследование относительно реагирования организации на пандемию коронавируса.
"Япония призывает расследовать соответствующие действия ВОЗ на пандемию коронавируса. Предложение будет сделано на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник", - заявил Абэ.
Кроме того, японский министр иностранных дел подчеркнул, что расследование в отношении ВОЗ должен проводить независимый орган.
Ранее Дональд Трамп назвал ВОЗ "прокитайской" и обвинил ее в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса. 14 апреля Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы. Однако сегодня стало известно, что взносы возобновятся, но в ограниченном объеме.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet