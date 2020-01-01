Французский самолет побил рекорд по длительности перелета

Самолет Airbus A350-900 совершил самый длинный беспосадочный внутренний полет: 16 129 километров между Таити и Парижем.

Самолет авиакомпании French bee совершил самый длительный в гражданской авиации полет, преодолев более 16 тысяч километров во время перелета с французского острова Таити в Париж. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщила пресс-служба компании в Twitter.

"Побит мировой рекорд. French bee с гордостью сообщает, что ее Airbus A350-900 совершил самый длинный беспосадочный внутренний полет: 16 129 километров между Таити и Парижем (аэропорт) Орли за 16 часов и 49 минут", - говорится в сообщении.

Телеканал BFMTV отмечает, что изначально самолет вылетел 12 мая из Франции в сторону Французской Полинезии. Во время вылета на его борту было 20 тонн медикаментов, предназначенных для заморского сообщества Франции в Тихом Океане. Затем в пятницу воздушное судно, вылетевшее из Международного аэропорта Таити Фааа, приземлилось в Париже.

В свою очередь, глава лоукостера Мюриэль Ассулин заявила, что самолет Airbus A350 - "самый продвинутый в мире самолет с точки зрения эффективности расходования топлива". При этом, как добавляет канал, директор по воздушным перевозкам компании Людовик Андре указал, что перелет прошел "на средней высоте 12 500 метров и на скорости 940 км/ч ".

В октябре 2019 года Boeing 787-9 совершил беспересадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней за 19 часов и 16 минут, однако этот полет между двумя разными странами носил тестовый характер.

А в феврале 2020 сообщалось, что пассажирский самолет поставил новый скоростной рекорд. Он достиг скорости более 800 миль в час.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet