В Нидерландах три кота и собака заразились коронавирусом

Ранее у хозяина собаки выявили COVID-19, а на ферме, где живут инфицированные коты, до этого коронавирусом болели норки.

В Нидерландах COVID-19 обнаружили у трех котов и бульдога, которые, вероятно, заразились от своих хозяев. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщила министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Схаутен, передает Dutch News.

Известно, что трое котов жили на специализированной ферме в нидерландской провинции Брабант, где раньше коронавирус подтвердили у норок. В целом на предприятии протестировали 11 четвероногих. Отмечается, что у кошек обнаружили антитела к COVID-19, а следовательно, они уже переболели новым заболеванием.

Собака же породы французский бульдог, вероятно, подхватила заболевание от своего владельца, у которого также подтвердили COVID-19. Собаку привезли в ветеринарную клинику 30 апреля из-за серьезных проблем с дыханием. У нее также обнаружили антитела к коронавирусу.

Отмечается, что все четверо животных были заражены людьми и на данный момент нет ни одного доказательства, что четвероногие могут передавать заболевание людям.

"До сих пор во всех случаях с зараженными животными, сначала диагноз ставили владельцам, а потом животным", - отметила Схаутен.

Вместе с тем, недавно ученые выяснили, что кошки болеют COVID-19 бессимптомно, но при тесном контакте могут заражать людей, а также передавать его друг другу.

Также по мнению ученых, среди домашних животных, коронавирус наиболее опасен для кошек.

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