В Италии рекордно низкое число смертей от COVID-19 с начала карантина

За последние сутки в Италии умерли 153 заразившихся коронавирусом, что является наименьшим числом с 8 марта.

В Италии зафиксировали значительное уменьшение суточного показателя смертности среди больных COVID-19. Однако, количество новых случаев заболевания возросло. Об этом в субботу, 16 мая, сообщает La Repubblica.

"153 летальных исхода - наименьшее число с начала карантина. После свыше двух драматических месяцев число погибших достигло самого низкого уровня, начиная с воскресенья, 8 марта, дня накануне введения карантина в стране", - говорится в сообщении.

Начиная с 8 марта ежедневное количество летальных случаев не падало ниже 170, а пик смертности (969 смертей) пришелся на 27 марта. В общей сложности в Италии вследствие пандемии коронавируса уже умерли 31 763 человека.

Всего в Италии уже вылечились 122 810 пациентов. А общее количество людей, заразившихся коронавирусной болезнью, составляет 224 760.

Накануне сообщалось, что в Италии за сутки 5 тысяч выздоровевших, что является одним из самых высоких показателей выздоровлений от коронавируса COVID-19 за все время пандемии. При этом за сутки скончались 242 пациента с подтвержденным коронавирусом.

Ранее в пятницу стало известно, что с 3 июня в Италии планируют отменить ограничения на передвижение между регионами, введенные в связи с пандемией.

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