Премьер-министра Новой Зеландии не пустили в кафе

Причиной отказа стали новые правила работы заведений общепита, которые ввело правительство страны из-за коронавируса.

Джасинду Ардерн и ее жениха Кларка Гейфорда не пустили в кафе nzherald.co.nz

В новозеландском городе Веллингтон премьер-министра страны Джасинду Ардерн и ее жениха Кларка Гейфорда не пустили в кафе, поскольку в связи с новыми карантинными правилами, оно уже было переполнено. Об этом в субботу, 16 июня, сообщает газета New Zealand Herald.

Один из очевидцев написал в Twitter, "Ардерн попыталась зайти в Olive, но ей отказали, потому что оно переполнено". Гейфорд ответил на это сообщение, что "должен взять за это ответственность", потому что заранее не забронировал место в заведении. По его словам, когда место освободилось, сотрудники кафе догнали их на улице и предложили вернуться.

Владелец кафе подтвердил изданию, что менеджер сначала отказал паре, но когда через несколько минут столик освободился, пригласил их обратно. Он отметил, что так они поступают в отношении всех клиентов.

В среду Новая Зеландия отменила режим ЧП, введенный из-за коронавируса, и вышла на второй уровень карантинных ограничений. Второй уровень будет пересмотрен 25 мая. Ардерн ранее заявила, что в рамках второго уровня смягчения ограничений откроются магазины розничной торговли, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные места. Школы и университеты будут открыты с 18 мая, а бары - с 21 мая. Поездки внутри страны будут разрешены, в то время как границы государства будут продолжительное время оставаться закрытыми для въезда иностранных граждан.

Власти призвали сохранять социальную дистанцию и соблюдать меры предосторожности из-за распространения коронавируса. По новым правилам, посетители ресторанов должны сидеть на определенном расстоянии друг от друга и обслуживаться только за столиком, а не у стойки.

Несколькими днями ранее сообщалось о нулевом приросте COVID-19 в Новой Зеландии.

Напомним, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о победе над коронавирусом еще в конце апреля.

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