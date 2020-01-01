Италия открывает границы со странами ЕС

Итальянские власти с 3 июня возобновляют свободное перемещение со странами Европейского союза.

Власти Италии с 3 июня возобновляют свободный выезд в страны ЕС и въезд в страну. Об этом в субботу, 16 мая, объявил на пресс-конференции итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, пишет ТАСС

"С 3 июня можно будет передвигаться между странами ЕС без обязательного карантина для прибывающих в Италию. Это создаст условия для возобновления туризма", - отметил Конте.

При этом до 3 июня будут сохраняться ограничения в передвижении между итальянскими регионами, которые пересмотрят перед указанной датой.

Конте напомнил, что с 18 мая жителям страны можно будет свободно передвигаться внутри региона проживания и "выходить из дома по любой причине без объяснений".

Он также подтвердил, что с 18 мая откроются магазины розничной торговли, парикмахерские и косметические салоны. А рестораны, бары, пиццерии, пабы начнут работу с условием, что эпидемиологическая кривая будет под контролем и при соблюдении всех мер предосторожности.

Эти же условия действуют для морских курортов.

Премьер подчеркнул, что всем гражданам рекомендуется всегда иметь при себе всегда маску и пользоваться ей в многолюдных и закрытых местах.

С 25 мая в стране планируют открыть спортзалы и бассейны, а с 15 июня - театры и кинотеатры.

По последним данным университета Джона Хопкинса, с начала эпидемии коронавируса в Италии заразились 224,7 тысячи человек, из них 31,7 тысячи скончались и 122,8 выздоровели.

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