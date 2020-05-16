Во Франции недовольны решением Италии открыть границы

Заявление итальянских властей об открытии границ для туристов не соответствуют идее солидарности, подчеркнул глава французского МВД.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что странам Евросоюза необходимо согласовывать решение об открытии границ. Об этом 16 мая сообщила газета Le Figaro

"Важно, чтобы мы могли принять скоординированное решение на европейском уровне, особенно по внутренним шенгенским границам. Но сегодня это происходит не так", - заявил французский министр в ходе визита в город Вель-ле-Роз.

Таким образом он отреагировал на заявление итальянских властей о возобновлении свободного перемещения со странами ЕС и отмене обязательного карантина для приезжающих из-за границы.

Кастанер добавил, что обсудит этот вопрос на выходных с главой МВД Италии Лучаной Ламорджезе.

"Односторонние решения Испании на этой неделе, Италии - сегодня утром, не способствуют тому, что мы должны делать вместе, чтобы работать солидарно", - указал глава МВД Франции, имея в виду недавнее решение Мадрида о введении четырнадцатидневного карантина для всех лиц, приезжающих из-за рубежа, которое также не понравилось Парижу.

Напомним, с 17 марта во Франции были введены жесткие ограничения на передвижение из-за эпидемии коронавируса.

С 11 мая меры были несколько ослаблены : стали открываться школы, непродовольственные магазины, салоны красоты. При этом заведения общественного питания и культурные учреждения остаются закрытыми, а массовые мероприятия по-прежнему под запретом.



По последним данным университета Джона Хопкинса, с начала эпидемии коронавируса во Франции заразились 179,6 тысячи человек, из них 27,5 тысячи скончались и 60,5 тысячи выздоровели.

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