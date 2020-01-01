Внучка Муссолини прокомментировала исключение из списка санкций Украины

Меры в отношении Алессандры Муссолини были наложены из-за участия в организации так называемых "выборов" на Донбассе. Как пишет Радио Свобода, включение в список было ошибочным.

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини - Алессандра Муссолини - прокомментировала отмену санкций против нее в Украине, назвав решение "восстановлением правды". Об этом 16 мая сообщило Радио Свобода

Как утверждает Алессандра Муссолини, она никогда не была на территории Украины, тем более не принимала участия в каких-либо политических или общественных событиях.

"Как я уже официально 15 ноября 2019 года проинформировала консульство Италии в Киеве, я никогда не бывала в Украине и, соответственно, никоим образом не принимала участия в любом политическом или общественном событии в этой стране. Кроме того, ни при каких обстоятельствах - ни прямо, ни косвенно - я не имела возможности высказать любые оценочные суждения относительно политической ситуации в Украине. Я также никогда не имела прямых или опосредованных контактов с политиками или с представителями местной власти. В свое время я считала "санкцию" совершенно безосновательной, и сегодня беру во внимание факт ее отмены, что способствует восстановлению правды", - заявила она.

Напомним, внучка Муссолини была внесена в украинский санкционный список в 2019 году. Причиной введения мер стало ее участие в роли наблюдателя в организации так называемых "выборов" на неподконтрольной территории Донбасса осенью 2018 года.

Как пишет Радио Свобода со ссылкой на исследователя европейских правых и их связей с Россией Антона Шеховцова, Алессандра попала в список ошибочно - ее перепутали с Алессандро Муссолини, который действительно был наблюдетелем на "выборах" в "ДНР".

Ранее сообщалось, что 15 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО об изменениях санкционного списка Украины, которые, среди прочего, предусматривали исключение из него внучки Муссолини.

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