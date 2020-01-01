В Пуэрто-Рико проведут референдум о присоединении к США

Голосование состоится в ноябре, однако окончательное решение о присоединении нового штата должно быть принято американским Конгрессом.

Пуэрто-Рико проведет референдум по вопросу присоединения к США в качестве штата

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала закон о проведении референдума по вопросу присоединения острова к США в качестве штата 3 ноября. Об этом 16 мая сообщил местный телеканал Univision.

Отмечается, что референдум пройдет одновременно с местными выборами, однако он не предусматривает того, что США должны будут принять результаты голосования.

Окончательное решение о присоединении нового штат в состав страны должно быть принято Конгрессом США.

Напомним, Пуэрто-Рико был аннексирован США во время испано-американской войны 1898 года. Его нынешний международно-правовой статус во многом противоречив.

Так, пуэрториканцы официально считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в выборах президента.

Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США, но в Палате представителей интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, не имеющий права голоса.

Исполнительная власть на острове находится в руках губернатора. Государство получает значительную помощь из федерального бюджета США.

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