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В Пуэрто-Рико проведут референдум о присоединении к США

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Голосование состоится в ноябре, однако окончательное решение о присоединении нового штата должно быть принято американским Конгрессом.
Пуэрто-Рико проведет референдум по вопросу присоединения к США в качестве штата
Пуэрто-Рико проведет референдум по вопросу присоединения к США в качестве штата
 
Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала закон о проведении референдума по вопросу присоединения острова к США в качестве штата 3 ноября. Об этом 16 мая сообщил местный телеканал Univision.
 
Отмечается, что референдум пройдет одновременно с местными выборами, однако он не предусматривает того, что США должны будут принять результаты голосования.
 
Окончательное решение о присоединении нового штат в состав страны должно быть принято Конгрессом США.
 
Напомним, Пуэрто-Рико был аннексирован США во время испано-американской войны 1898 года. Его нынешний международно-правовой статус во многом противоречив.
 
Так, пуэрториканцы официально считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в выборах президента.
 
Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США, но в Палате представителей интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, не имеющий права голоса.
 
Исполнительная власть на острове находится в руках губернатора. Государство получает значительную помощь из федерального бюджета США.
 
В июне 2017 года на острове состялся референдум, на котором пуэрториканцы одобрили вхождение в состав США в качестве 51 штата.
 

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Теги: США, референдум, Пуэрто-Рико, штаты
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Источник: korrespondent.net

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