В Пуэрто-Рико проведут референдум о присоединении к США
Голосование состоится в ноябре, однако окончательное решение о присоединении нового штата должно быть принято американским Конгрессом.
Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала закон о проведении референдума по вопросу присоединения острова к США в качестве штата 3 ноября. Об этом 16 мая сообщил местный телеканал Univision.
Отмечается, что референдум пройдет одновременно с местными выборами, однако он не предусматривает того, что США должны будут принять результаты голосования.
Окончательное решение о присоединении нового штат в состав страны должно быть принято Конгрессом США.
Напомним, Пуэрто-Рико был аннексирован США во время испано-американской войны 1898 года. Его нынешний международно-правовой статус во многом противоречив.
Так, пуэрториканцы официально считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в выборах президента.
Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США, но в Палате представителей интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, не имеющий права голоса.
Исполнительная власть на острове находится в руках губернатора. Государство получает значительную помощь из федерального бюджета США.
В июне 2017 года на острове состялся референдум, на котором пуэрториканцы одобрили вхождение в состав США в качестве 51 штата.
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