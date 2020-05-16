В Непале зафиксировали первую смерть от COVID-19

По дороге в госпиталь скончалась инфицированная коронавирусом женщина. Посмертные тесты на COVID-19 дали положительные результаты.

В Непале подтвердили первый летальный исход от коронавируса

Министерство здравоохранения Непала сообщило о первой жертве коронавируса в стране. Об этом 16 мая написала газета The Kathmandu Post

Отмечается, что 29-летняя женщина, которая в начале мая родила ребенка, скончалась по пути в больницу.

Как уточнило издание, вскоре после возвращения из роддома она сообщила о лихорадке и проблемах с дыханием. Сначала ее лечили в местном медицинском центре, а после того, как состояние ухудшилось, направили в госпиталь в Катманду.

По прибытии в медучреждение женщина была объявлена мертвой.

"Подробное расследование и ряд тестов показали, что это первый летальный исход из-за COVID-19 в стране", - говорится в заявлении представителя Минздрава Непала.

По информации ведомства, за все время в стране зафиксировали 281 случай коронавируса.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса власти Непала до 30 апреля приостановили выдачу туристических виз и отменили все экспедиции альпинистов

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