Ирак вводит комендантский час на восемь дней

Ограничения продлятся с 22 до 30 мая. Они будут действовать и во время празднования Ураза-байрама.

Популярный рынок в городе Мосул во время Рамадана

Ирак в субботу, 16 мая, объявил о введении круглосуточного комендантского часа сроком на восемь дней из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Круглосуточный режим самоизоляции начнется в пятницу, 22 мая, и продлится до 30 мая.

Отмечается, что трехдневный праздник розговенья Ураза-байрам, которым заканчивается священный для мусульман месяц Рамадан, иракцы также проведут в изоляции.

По традиции в эти дни навещают родственников и друзей, выезжают за город, собираются в парках и других местах отдыха.

На данный момент, по информации университета Джона Хопкинса, в Ираке выявили 3260 зараженных коронавирусом, 121 человек умер и 2126 выздоровели.

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