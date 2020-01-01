Власти США не ведают, что творят - Обама

Бывший лидер страны раскритиковал принципы работы нынешнего руководства и призвал американскую молодежь занять активную общественную позицию.

Бывший президент США Барак Обама считает, что пандемия коронавируса продемонстрировала неспособность нынешнего руководства страны осознавать последствия своих действиях. Об этом он заявил в видеобращении к выпускникам старших классов американских школ, переданном 16 мая, сообщает ТАСС.

"Эта пандемия больше, чем что-либо еще, полностью и окончательно опровергла представление о том, будто многие руководители осознают то, что они делают. Многие из таковых даже не притворяются, что отвечают за что-либо", - подчеркнул Обама.

Таким образом он подверг критике некоторые принципы работы нынешнего руководства США, такие как сиюминутная выгода и наплевательское отношение к тем, кто не разделяет подобный подход.

Основой речи экс-главы государства стал призыв к молодежи занять активную общественную позицию.

Газета The New York Times расценила обращение Обамы как выпад в адрес администрации действующего президента-республиканца Дональда Трампа перед ноябрьскими выборами в США.

Отмечается, что после истечения срока президентских полномочий в январе 2017 года демократ Обама в целом избегал публично критиковать решения своего преемника.

Напомним, бывший вице-президент Джо Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов и опережает в предвыборной гонке своего соперника Дональда Трампа.

Ранее Обама впервые официально выступил в поддержку Байдена, как и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон

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По последним данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в США заражены более 1,45 миллиона человек, из них 88 211 умерли и 250 747 выздоровели.

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