В РФ заявили о создании материала, маскирующего технику под сугробы

Дальность обнаружения замаскированной военной техники снижается в 3,5-4 раза, утверждают разработчики.

В РФ сообщили о разработке нового маскировочного материала mil.ru

Компания Росэлектроника заявила о разработке радиопоглощающего материала для снежной местности, который снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза. Об этом 17 мая сообщило РИА Новости

Отмечается, что предприятие-разработчик готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом. На данный момент выпущена опытная партия.

Как уточнили в компании, материал долговечен и стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур.

Кроме того, он имеет коэффициент отражения 0,5% - то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5% и отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.

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