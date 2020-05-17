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В РФ заявили о создании материала, маскирующего технику под сугробы

Комментариев: 1
Дальность обнаружения замаскированной военной техники снижается в 3,5-4 раза, утверждают разработчики.
В РФ сообщили о разработке нового маскировочного материала
В РФ сообщили о разработке нового маскировочного материала
mil.ru
 
Компания Росэлектроника заявила о разработке радиопоглощающего материала для снежной местности, который снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза. Об этом 17 мая сообщило РИА Новости.
 
Отмечается, что предприятие-разработчик готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом. На данный момент выпущена опытная партия.
 
Как уточнили в компании, материал долговечен и стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур.
 
Кроме того, он имеет коэффициент отражения 0,5% - то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5% и отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.
 
 
Ранее сообщалось, что в РФ создали "плащ-невидимку" для военных. Новая технология позволяет придать радиопоглощающие свойства любой ткани.

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Теги: Россия, армия и вооружение, оружие, материал, снег, разведка, защита
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СливнойБачок    17.05.2020, 06:40
Оценка:  0
СливнойБачок
А зачем маскировать ? Кацапия - это один большой сугроб.
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