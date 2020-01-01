Во Франции задержали самого разыскиваемого человека в Руанде

Фелисьена Кабугу обвиняют в преступлениях против человечности. Ему удалось скрываться 26 лет.

Во Франции задержали бизнесмена Фелисьена Кабугу, подозреваемого в участии и финансировании геноцида в Руанде в 1994 году. Об этом 16 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на французский Минюст.

Отмечается, что 84-летний мужчина был задержан возле Парижа. Он жил под вымышленным именем в квартире в Аньер-сюр-Сен.

Кабуга 26 лет находился в розыске, а США назначили вознаграждение за информацию о нем в размере пяти миллионов долларов.

В 1994 году бизнесмен владел радиостанцией Свободное радио и телевидение тысячи холмов, которое вместе с сообщниками использовал для "разжигания этнической ненависти между представителями народностей хуту и тутси".

Кабуга также организовал сбор средств для финансирования боевиков, которые уничтожали представителей народности тутси в Руанде.

Учрежденный ООН Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в 1997 году признал Кабугу виновным по семи пунктам обвинения, включая геноцид, соучастие в геноциде и подстрекательство к совершению геноцида.

Напомним, геноцид в Руанде в 1994 году стал следствием прихода к власти временного правительства, состоящего в основном из представителей народности хуту.

Он был направлен против этнического меньшинства - тутси, а также против хуту, придерживающихся умеренных политических взглядов.

Менее чем за год в столкновениях между племенами хуту и тутси, по данным ООН, погибли около 800 тысяч человек.

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