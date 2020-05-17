В Танзании 11 человек погибли из-за ливней

Четыре человека погибли в деревне Матомбо, еще семерых смыло потоками воды со склонов гор Улугуру.

На востоке Танзании в провинции Морогоро по меньшей мере 11 человек, в том числе четверо членов одной семьи, стали жертвами тропических ливней. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные полиции страны в воскресенье, 17 мая.

Так, комиссар полиции провинции Морогоро Уилброд Мутафунгва сообщил, что четверо членов одной семьи погибли вечером 16 мая в результате горного оползня, разрушившего стены их дома.

"Стены рухнули на людей, среди которых был пятилетний ребенок", – сказал комиссар в ходе пресс-конференции в Морогоро, добавив, что эта трагедия произошла в деревне Матомбо.

Еще семь человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате внезапного паводка – их смыли потоки воды со склонов гор Улугуру, где находились их жилища.

Указано, что в Морогоро сохраняется вероятность ливневых дождей.

Напомним, в начале мая в Кении проливные дожди вызвали сильные наводнения. Тогда погибли 194 человека, еще 100 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее в Руанде 53 человека погибли и 84 пострадали из-за стихийных бедствий, вызванных проливными дождями. Были разрушены около тысячи зданий, пострадали почти 200 гектаров посевов, 23 дороги и 17 мостов.

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