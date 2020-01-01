Австрия открыла границу с шестью странами

В Австрию можно въезжать без обязательства предоставлять справку с отрицательным результатом на коронавирус или отправления на домашний карантин.

Австрия сохраняет контроль только на границе с Венгрией, но он связан с борьбой с незаконной миграцией сhampionat.com

Власти Австрии в ночь на воскресенье, 17 мая, открыла ранее закрытые из-за пандемии коронавируса пункты пропуска на границе с Чехией, Словакией и Венгрией, как это было сделано ранее и на границах с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией. Об этом сообщает Австрийское агентство печати АРА.

"Австрия делает очередной шаг в смягчении вызванного коронакризисом пограничного режима. Закрытые ранее пограничные переходы в Чехию, Словакию и Венгрию открылись с полуночи. Как и на границах с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией, теперь существует лишь выборочный контроль", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что на границе с Венгрией будет оставаться контроль, связанный с борьбой с незаконной миграцией.

"Требования к въезду остаются неизменными. До 31 мая в Австрию можно въезжать только для поездок с рабочей целью, по уважительным семейным обстоятельствам, а также для ухода за животными без обязательства предоставлять справку с отрицательным результатом на коронавирус или отправления под домашний карантин. Это также касается и Словении, открывшей все свои границы для граждан ЕС в пятницу", – сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва первыми в ЕС отменили транспортные ограничения.

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