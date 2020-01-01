В США запустили новое расследование против Трампа
Демократы обратили внимание на то, что президент США уволил чиновника, который занимался расследованием деятельности государственного секретаря Майка Помпео.
Демократы в Конгрессе США начали расследование против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно увольнения чиновника из Государственного департамента, сообщает Радио Свобода.
Уволенный чиновник Стив Линик занимался расследованием деятельности государственного секретаря Майка Помпео.
Линик расследовал жалобы на то, что Майк Помпео мог злоупотреблять работой подчиненных и просил их выполнять личные поручения, в частности покупать еду и присматривать за его собакой. В рамках своего расследования демократы потребовали, чтобы администрация Трампа передала документы, связанные с увольнением Линика, а также информацию о его следствии.
За последний месяц Линик стал уже третьим уволенным Дональдом Трампом чиновником, который изучал вероятные неправомерные действия власти.
Экс-прокурор Линик был назначен бывшим президентом США Бараком Обамой в Госдепартамент для контроля над расходами и выявлением каких-либо злоупотреблений.
Напомним, что бывший президент США Барак Обама считает, что пандемия коронавируса продемонстрировала неспособность нынешнего руководства страны осознавать последствия своих действиях.
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