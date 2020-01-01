В США запустили новое расследование против Трампа

Демократы в Конгрессе США начали расследование против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно увольнения чиновника из Государственного департамента, сообщает Радио Свобода.

Уволенный чиновник Стив Линик занимался расследованием деятельности государственного секретаря Майка Помпео.

Линик расследовал жалобы на то, что Майк Помпео мог злоупотреблять работой подчиненных и просил их выполнять личные поручения, в частности покупать еду и присматривать за его собакой. В рамках своего расследования демократы потребовали, чтобы администрация Трампа передала документы, связанные с увольнением Линика, а также информацию о его следствии.